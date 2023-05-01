Місцеві бабусі перенервували на тлі вибухів у Севастополі.

У Москві стався курйоз: місцевих бабусь настільки перелякали кремлівські казки про "нацистів" в Україні, що вони примудрилися переплутати зірки на небі з БПЛА.

За даними агентства "Москва", двоє літніх мешканок російської столиці двічі за п'ять хвилин набрали поліцію, щоб розповісти про безпілотники ЗСУ в районі Лефортово.

"На місці з'ясувалося, що ніякі дрони в Лефортово не прилітали: через темряву в столичному небі сильно засяяли зірки",- йдеться в повідомленні.

Пенсіонерки "атакували" поліцію в день, коли в тимчасово окупованому Севастополі пролунали вибухи.

Вибухи в Севастополі сильно налякали Росію

Нагадаємо, що в ніч на 28 квітня в тимчасово окупованому Севастополі піднялися шум та паніка: місцева "влада" повідомила про атаку резервуара нафтобази у районі вулиці Братів Манганарі невідомим БПЛА.

Задля ліквідації вогню на місці події ставленикам РФ довелося стягнути сили Чорноморського флоту і пожежників з Криму.

Цей випадок особливо сильно "зачепив" заступника голови Радбезу РФ Дмитро Медведєва. Він закотив нову "алкогольну" істерику і пригрозив вбити українців.

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