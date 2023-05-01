У Москві бабусі переплутали зірки з БПЛА ВСУ / BaykarTech

У Москві стався курйоз: місцевих бабусь настільки перелякали кремлівські казки про "нацистів" в Україні, що вони примудрилися переплутати зірки на небі з БПЛА.

За даними агентства "Москва", двоє літніх мешканок російської столиці двічі за п'ять хвилин набрали поліцію, щоб розповісти про безпілотники ЗСУ в районі Лефортово.

"На місці з'ясувалося, що ніякі дрони в Лефортово не прилітали: через темряву в столичному небі сильно засяяли зірки",- йдеться в повідомленні. 

Пенсіонерки "атакували" поліцію в день, коли в тимчасово окупованому Севастополі пролунали вибухи. 

Вибухи в Севастополі сильно налякали Росію 

Нагадаємо, що в ніч на 28 квітня в тимчасово окупованому Севастополі піднялися шум та паніка: місцева "влада" повідомила про атаку резервуара нафтобази у районі вулиці Братів Манганарі невідомим БПЛА.

Задля ліквідації вогню на місці події ставленикам РФ довелося стягнути сили Чорноморського флоту і пожежників з Криму. 

Цей випадок особливо сильно "зачепив" заступника голови Радбезу РФ Дмитро Медведєва. Він закотив нову "алкогольну" істерику і пригрозив вбити українців. 

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