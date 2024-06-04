Обидвох жінок миттєво затримали, але рідні стверджують, що ними керували шахраї.

Дві медсестри написали "ГУР" (Головне управління розвідки Міноборони України - УНІАН) на пам'ятнику Жукову на Червоній площі в Москві.

Як пише "База", надпис з'явився увечері 3 червня. Його залишили 55-річна Віра (на фото в медичному халаті), яка працює у приватній клініці, та 28-річна Анастасія. Віра та Анастасія підійшли до пам'ятника близько 18 години, дістали балончик із червоною фарбою та написали "ГУР".

Одразу після цього їх затримали. Родичі затриманих заявили, що до цього вчинку їх змусили шахраї.

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Рідні Віри кажуть, що сама вона "ніколи б не зважилася б на такий вчинок". У соціальних мережах росіянка підтримувала "сво". Колеги кажуть, що вона пішла з роботи о 13 годині і поводилася дивно.

Родичі не знають, чи були знайомі Віра та Анастасія до вчорашнього дня. Канал пише, що медсестер "теж звели шахраї". Наразі затримані перебувають у суді, порушено справу за статтею про пошкодження пам'яток військової слави Росії.

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