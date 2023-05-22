Чоловік у військовій формі з нашивкою, як у "Групи Вагнера", підловив дівчаток біля школи.

У Новосибірську чоловік з шевроном, схожим на символіку "Групи Вагнера" зґвалтував двох школярок 10 і 12 років. Про це повідомляє російське видання Baza.

Чоловік зустрів дівчаток поруч зі школою. Як стверджують школярки, на ньому була військова форма і нашивка з черепом. Такі шеврони використовують найманці "Групи Вагнера", але не тільки вони.

"Він сказав, нібито при собі у нього є пістолет з гранатою, і пообіцяв "підірвати" школярок, якщо вони не будуть слухатися. Після цього невідомий завів дівчаток за гаражі і поглумився", – пише видання.

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Потерпілі розповіли про те, що трапилося, дорослим, і зараз гвалтівника розшукують правоохоронці. Зі слів дівчаток, злочинцю на вигляд від 30 до 40 років. Хоча шеврон на його формі схожий емблему "ПВК Вагнер", слідству ще належить з'ясувати, чи дійсно він був найманцем, або просто використовував популярну серед Z-спільноти нашивку.

Російські солдати ґвалтують дітей у Росії

Днями в Калінінградській області військовослужбовець побив і зґвалтував дівчину. Ще до приїзду поліції його затримали і теж побили місцеві жителі.

У квітні схожий випадок стався в Самарській області. Там військовослужбовець, повернувшись з відпустки, зґвалтував школярку. Він запросив дівчинку до себе додому і там поглумився над нею.

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