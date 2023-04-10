У Росії військовослужбовця звинувачують у зґвалтуванні школярки під час відпустки.
Як пише Telegram-канал Astra з посиланням на джерела, мова йде про 23-річного контрактника з Самари Кирила К, який служить в в/ч 11386. Відносно чоловіка порушено кримінальну справу за пукнтом "а" частини 3 статті 131 КК РФ (згвалтування).
Інцидент стався в одному з сіл Кинель-Черкаського району. За версією слідства, військовослужбовець запросив до себе додому ученицю восьмого класу і зґвалтував її.
Зростання злочинності в Росії: останні новини
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