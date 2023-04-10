Він запросив школярку до себе додому.

У Росії військовослужбовця звинувачують у зґвалтуванні школярки під час відпустки.

Як пише Telegram-канал Astra з посиланням на джерела, мова йде про 23-річного контрактника з Самари Кирила К, який служить в в/ч 11386. Відносно чоловіка порушено кримінальну справу за пукнтом "а" частини 3 статті 131 КК РФ (згвалтування).

Інцидент стався в одному з сіл Кинель-Черкаського району. За версією слідства, військовослужбовець запросив до себе додому ученицю восьмого класу і зґвалтував її.

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Нагадаємо, що раніше радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що Росія стрімко перетворюється на анклав кримінальності.

В кінці грудня в Челябінській області п'яний мобілізований до смерті побив свого командира.

У місті Корольов сліпий командир убив друга-хірурга під час п'яного застілля - вони сперечалися про те, хто більше вбив.

У березні в російському нічному клубі поліцейські і охоронці побили "добровольця", який воював в Україні. Він помер через два тижні.

Також нещодавно повідомлялося, що російський окупант з ПВК "Вагнера" вбив жінку, яка здавала йому житло. Місцеві жителі скаржилися на те, що він "тримав у страху" все село.

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