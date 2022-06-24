Кількість жертв авіакатастрофи зросла до чотирьох.

Момент падіння військового літака РФ ІЛ-76 під Рязанню потрапив на відео. Водочас у міноборони країни-окупанта заявляють про "жорстку посадку".

Відео падіння опублікува Telegram-канал Baza.

Після зіткнення із землею літак охопила пожежа. На борту перебувало 9 осіб.

Літак летів з Бєлгорода до Оренбурга. Згодом він приземлився у Рязані на дозаправку, злетів, загорівся і впав.

Пожежа виникла в районі четвертого двигуна. Пілоти вирішили йти на посадку, але літак зіштовхнувся із землею і спалахнув.

За даними Baza, загинуло четверо людей, інші - отримали травми.

Telegram-канал пропагандистського видання "РИА Новини" опублікував коментар міноборони РФ щодо інциденту. Там запевняють, що літак не впав, а здійснив "жорстку посадку". Про загиблих змовчали. Відомство вважає, що літак не впав, а "зіткнувся із землею".

"У процесі проведення навчально-тренувального польоту без вантажу через виявлену несправність двигуна екіпажем було ухвалено рішення здійснити посадку на ґрунт. Під час зіткнення із землею літак частково зруйнувався", – заявили в міноборони РФ.

Як писав УНІАН, захисники України завдали удару по бурових установках присвоєного Росією "Чорноморнафтогазу", які ще називають"вишками Бойка". Тепер окупанти не зможуть видобувати газ в українському Чорному морі.

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