У квартирі шкуродерки прогнила підлога через котячу сечу, що призвело до короткого замикання і пожежі у квартирі поверхом нижче.

У столиці Росії неадекватна жінка викинула з вікна 13 поверху 15 котів, частина з них загинула.

За даними російських ЗМІ, після скоєного жінка погрожувала суїцидом. Надзвичайники, що прибули за викликом, заспокоїли її. Як повідомляється, в результаті інциденту загинули 8 тварин.

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За даними ЗМІ, вся квартира жінки завалена мотлохом, з неї по вентиляції до сусідів йде страхітливий запах.

"Ванна кімната - в котячій сечі, скрізь мотлох", - розповідають сусіди.

Відзначається, що минулого року в квартирі шкуродерки сталося коротке замикання через те, що підлога прогнила через котячу сечу. Тоді згоріла розташована поверхом нижче квартира.

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Автор: Катерина Лиманська