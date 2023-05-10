В епізоді місто називають "Уральським Чикаго", будинки там руйнуються, а жителі п'ють і читають газету "Росія вчора".

19-й епізод 21-го сезону "Гріфінів" творці мультсеріалу присвятили путінському тоталітаризму проти України та своїх громадян на прикладі поїздки головної героїні Мег до Челябінська. Це дуже не сподобалося російській владі, і деякі з її представників вже закликали заборонити показ "Гріффінів" на території Росії.

Героїня Мег Гріфін відправляється в Челябінськ, щоб знайти російського хакера, який зламав акаунт пса Браяна.

В епізоді місто називають "Уральським Чикаго", будинки там руйнуються, а жителі п'ють, читають газету "Росія вчора", піддаються впливу радіації і заражаються "коров'ячої чумою". Примітний кадр, коли поліцейські б'ють місцевого, який тримає український прапор.

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Мег влаштовується у Челябінську на ферму ботів, але одного разу починає сумувати за американською їжею. Це вираховують агенти уряду і стріляють в неї отруєними дротиками.

У другій частині серії місцевий священик оголошує "Україну частиною Росії", а російського хакера Івана і Мег Гріфін - чоловіком і дружиною.

Коли Мег підслуховує розмову новоспеченого чоловіка з барменом, вона дізнається, що хакер одружився з нею лише для того, щоб виїхати з Росії та переїхати до США. Дівчина мстить та публікує з його сторінки в Twiiter пости з критикою влади і хутряних шапок. Тут же під гімн країни до бару під'їжджають фургони з озброєними силовиками, які стріляють в нього отруєними дротиками і валять на підлогу.

У Росії вважають епізод неприйнятним. Так, депутатка від Челябінської області Яна Лантратова сказала виданню "Подъем", що в епізоді було показано нібито "навмисно образливий образ" російського міста. "Такі мультфільми - це усвідомлена робота проти нашої країни. Інформаційна війна через художні твори. У книгах, підручниках, фільмах і навіть мультфільмах спеціально створюють образ Росії, як країни, де усі незадоволені життям, п'ють, вживають наркотики, беруть хабарі. Сподіваюся, керівництво телеканалів це розуміє і обмежить показ деяких сюжетів".

Більшість росіян підтримують війну проти України - що відомо

Згідно з квітневим опитуванням "Левади-центр", підтримка війни з Україною серед росіян зросла на 3% порівняно з березнем - до 75%. Проти висловилися лише 16%, що на 4% менше, ніж у минулому опитуванні. Водночас росіяни бояться українського контрнаступу і вже згодні на мирні переговори. Проте, відсоток громадян РФ, які виступають проти мирного врегулювання бойових дій, все ще високий.

Через агресію росіян, які у зручних ситуаціях все ще перекладають провину тільки на Путіна, в Україні станом на початок квітня лише 2% населення позитивно ставилися до росіян, а 77% - негативно.

Крім того, росіяни, які виїхали з Росії, не зраджують своїй агресивній природі і за кордоном. Зафіксовано десятки випадків, коли громадяни країни-терориста і прихильники "русского міра" нападали на українських біженців.

Деякі російські "опозиціонери" маскуються під українських біженців, таким чином намагаючись зрівняти жертву і агресора.

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