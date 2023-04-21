Українці розцінили проект росіян як спробу урівняти жертву та агресора.

Російські актори і громадські діячі, які втекли на тлі повномасштабного вторгнення в Україну з Росії, зробили серію знімків з предметами, які призвели з РФ. Однак мережа зустріла фотосесію гнівом і люттю. Дехто запідозрив автора Сергія Пономарьова у плагіаті українського проекту.

На сторінці опозиційного руху "Настоящая Россия" у Facebook опубліковано фото акторки Чулпан Хаматової з портретом батьків і м'якою іграшкою, росіян Михайла Фішмана з тенісною ракеткою та Іллі Красильщика зі сковорідкою.

Сам фотограф Пономарьов стверджує, що ці люди нібито публічно засудили війну, і їхні голоси мають вирішальне значення. "Нове покоління російських вигнанців розкидано по Європі і пострадянських республіках у сподіванні невдовзі повернутись додому. Проект є серією портретів російських емігрантів в оточенні особистих речей, які вони взяли з дому".

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Натомість українських користувачів цей проект, позбавлений будь-яких згадок про російську агресію, вбивства українських громадян окупантами й відповідальність за політику Кремля самих громадян РФ, обурив.

Росіян звинуватили, що ті просто втекли з країни і намагаються урівняти страждання жертви та агресора:

"Ви не могли би не виставляти ваші страждання до кінця нашої перемоги? Ви реально не розумієте як виглядає цей контраст страдающіх рускіх в європейських домах на фоні тисяч вбитих людей, окривавлених дітей, викрадених людей, людей, яких катували, всього того, що зроблено вашими громадянами, з вашої мовчазної згоди або за вашої активної участі, в наших містах?"

"Їхні голоси взагалі не мають значення в рф, лише використовуються за межами рф у якості ширми".

"Приїздить страждати в Бахмут! Там ваші браття, однокласники. колеги, сусіди. Будете поряд зі своїми".

"Проект - фіналіст міжнародного конкурсу!!! Світ, що з тобою? Чи існує ще відчуття міри?".

"А що має статися, щоб вони повернулися додому? Якщо всі вони втекли від боротьби та відповідальності?"

"Українці мають розібратися з російським диктатором та військовими, вирішити проблеми росії, віддати життя за мир? І тоді бідні російські емігранти зможуть повернутись у свою росію? Або як? Що означає їх "сподіваючись повернутися додому?"

На противагу фотосесії росіян українці опублікували колажі з кадрами російсько-української війни. Водночас у мережі також стверджують, що проект Пономарьова є плагіатом фотосесії українських біженців проекту "Домівка", опублікованої ще у листопаді 2022 року. Тоді українці показували на фотокамеру, що встигли забрати з собою, утікаючи від російських бомб і снарядів.

Підтримка росіянами війни проти України - що відомо

І хоч агресію проти українців підтримує 75% росіян, у Росії зростають песимістичні настрої з приводу майбутнього своєї країни.

Це не заважає росіянам відвідувати пропагандистські акції, наприклад, концерти з Путіним щодо незаконного "приєднання" українських територій.

За кордоном росіян часто викривають на підтримці "русского мира" та армії загарбників, а також на нападах на українців.

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