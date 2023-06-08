Жінка поскаржилася президенту на бездіяльність чиновників і отримала за це штраф.

У Росії жінку оштрафували за відеозвернення до президента країни Володимира Путіна. Чиновники визнали її дії проведенням неузгодженого мітингу. Про це повідомляє видання Baza.

У березні мешканка міста Воткінськ, що в Удмуртії, Ніна Кривощьокова разом з іншими городянами записала на вулиці відеозвернення до Путіна, в якому поскаржилася на місцевих чиновників, не здатних протягом 35 років полагодити дорогу і старий водогін.

Як прийнято в Росії, суть скарги нікого не зацікавила, допомогти людям у вирішенні проблеми ніхто не захотів. Але через пару місяців чиновники таки помітили відео на сторінці жінки в соцмережі і обурилися до глибини душі – фактом відеозвернення, а не суттю проблеми.

"Ніну в результаті звинуватили за адміністративною статтею про неузгоджений мітинг і оштрафували на 10 тисяч рублів. Щоправда, тепер ця історія повернулася чиновникам бумерангом - активісти "Народного фронту" вже попросили поліцію і СКР перевірити їхні дії", – пише видання.

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У Санкт-Петербурзі місцевого жителя засудили до 18 місяців виправних робіт за вбивство власної дружини з подальшим розчленуванням її трупа. Для порівняння за підпал військкомату, в результаті якого трохи постраждав лінолеум на підлозі, двом жителям Уралу дали по 19 років в'язниці. А в Криму за облитий фарбою поріг мерії окупанти дали українцю 15 років в'язниці.

Також днями в Росії десятки людей померли від отруєння неякісним спиртним. За наявними даними "Містер Сидр" вбив близько 30 осіб в декількох регіонах країни.

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