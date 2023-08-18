Під елітними будівлями помітили кілька автівок рятувальників.

У Москва-Сіті оголосили екстрену евакуацію. Через гучномовець людей закликають терміново залишити будівлі.

Як повідомляє Телеграм-канал "Осторожно, новости", біля IQ-кварталу та ТЦ Афімолл Сіті стоять кілька машин Міністерства надзвичайних ситуацій.

За даними каналу, понад 2000 людей поспішно евакуювали з "Москви-Сіті" через анонімне повідомлення "прильоту безпілотника".

"До комплексу підігнали кілька пожежних машин та рятувальників, проте жодних пригод не було. Повідомлення - хибне", - пише канал.

Останні новини з Москви

В ніч на 18 серпня у столиці РФ було гучно - пабліки повідомили про падіння безпілотника у центрі Москви. За інформацією російських тг-каналів, часткове пошкодження сталося в одному з павільйонів "Експоцентру".

За даними інших тг-каналів, безпілотник, що впав в районі "Експоцентру" - це український дрон-камікадзе "Бобер". О 3:40 ранку його помітили над СНТ "Зарніца" в Красногорському районі.

Згодом російські пабліки показали наслідки нічних вибухів у Москві. Внаслідок атаки невідомого безпілотника було пошкоджено один з павільйонів Експоцентру.

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