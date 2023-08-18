Російські пабліки показали наслідки нічних вибухів у Москві. Внаслідок атаки невідомого безпілотника було пошкоджено один з павільйонів Експоцентру.
Як повідомляє Телеграм-канал Shot, уламки БПЛА лежать на асфальті. Пошкоджено дах та фасад будівлі на площі 30 квадратів. Постраждалих внаслідок атаки нібито нема.
На кадрах з місця події видно, що навколо пошкодженого павільйону зібралися екстрені служби та спецтехніка. Поблизу спостерігає група людей.
Вибух у Москві 18 серпня
У столиці РФ знову голосно - російські Телеграм-канали вночі повідомили про падіння безпілотника у центрі Москви.
За інформацією російських тг-каналів, часткове пошкодження сталося в одному з павільйонів "Експоцентру".
За даними інших тг-каналів, безпілотник, що впав в районі "Експоцентру" - це український дрон-камікадзе "Бобер". О 3:40 ранку його помітили над СНТ "Зарніца" в Красногорському районі.