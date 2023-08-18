Попередньо, йдеться про атаку невідомого дрона. Його уламки знайшли на місці вибуху.

Російські пабліки показали наслідки нічних вибухів у Москві. Внаслідок атаки невідомого безпілотника було пошкоджено один з павільйонів Експоцентру.

Як повідомляє Телеграм-канал Shot, уламки БПЛА лежать на асфальті. Пошкоджено дах та фасад будівлі на площі 30 квадратів. Постраждалих внаслідок атаки нібито нема.

На кадрах з місця події видно, що навколо пошкодженого павільйону зібралися екстрені служби та спецтехніка. Поблизу спостерігає група людей.

Вибух у Москві 18 серпня

У столиці РФ знову голосно - російські Телеграм-канали вночі повідомили про падіння безпілотника у центрі Москви.

За інформацією російських тг-каналів, часткове пошкодження сталося в одному з павільйонів "Експоцентру".

За даними інших тг-каналів, безпілотник, що впав в районі "Експоцентру" - це український дрон-камікадзе "Бобер". О 3:40 ранку його помітили над СНТ "Зарніца" в Красногорському районі.

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