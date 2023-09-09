Підозрюваним виявився товариш, якого не покликали відзначати підписання контракту.

Потік треш-новин "русского мира" не закінчується. Цього разу один з потенційних окупантів так і не зміг поїхати на війну в Україну після алко-вечірки з нагоди підписання контракту.

Як повідомляє канал "Осторожно, новости", житель Владивостока не зміг виїхати до зони СВО, бо знайомий зламав йому руки. Нападника не покликали відзначати підписання контракту.

Наприкінці червня раніше засуджений за крадіжку 48-річний Дмитро К. та його 43-річний приятель підписали контракт із Міноборони. Чоловіки вирішили відзначити цю подію - випили горілку у підсобці колишньої майстерні та лягли спати. За кілька годин до них із металевою трубою в руках прийшов знайомий - 53-річний різноробочий Ігор Д. Останнього не покликали, бо не вважали "близьким другом". Чоловік, який образився, побив контрактників, зламавши Дмитру обидві руки. Вранці він повернувся, приніс потерпілим води та пообіцяв відвезти їх до лікарні наприкінці дня.

Відео дня

Трохи пізніше до Дмитра зателефонувала мати, якій він розповів про те, що сталося, після чого його доправили до лікарні. Того дня постраждалий не розповідав лікарям про причину переломів. Але через травми він втратив рухливість обох рук. На відновлення йому потрібні були гроші, яких у нього немає. Кілька днів тому Дмитро таки пішов у поліцію і розповів про побиття - підозрюваного оголосили в розшук, але поки що не знайшли.

Новини "русского мира"

Російські пенсіонери не втомлюються дивувати цивілізований світ кринж-новинами. Цього разу у Владивостоку 74-річна Ніна Магда заявила на кафе за те, що там продають брелоки з ворожим прапором. Ні-ні, не України, а Великої Британії.

Згодом у Казані росіянин прийшов на суд до матері і сам потрапив за ґрати на сім діб арешту. Пристави помітили у нього на шиї татуювання з гербом Третього Рейху.

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