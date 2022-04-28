Служителі РПЦ – це солдати пропагандистської армії Росії.

Служителі російської православної церкви отримали вказівки агітувати за службу в армії Російської Федерації для війни проти України

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України у соціальній мережі Facebook.

"Пропагандисти в рясах за вказівкою кремля проповідують доктрину "русского мира", яка не відповідає православному вченню", - наголошують у розвідці.

Зокрема, услід за російською офіційною пропагандою, служителі РПЦ виправдовують російську агресію, геноцид українського народу та закликають своїх вірян поповнювати лави російських окупаційних підрозділів.

"За даними ГУР МО України служителі РПЦ отримали чіткі вказівки агітувати батьків та родичів молодих росіян спонукати їх укладати контракт про військову службу", - йдеться у повідомленні.

"Воєнна розвідка України оприлюднює відомості про служителів РПЦ, які співпрацюють з російськими пропагандистами та окупаційними підрозділами інформаційно-психологічних операцій та нагадує що за злочини проти територіальної цілісності та населення України всі злочинці будуть притягнуті до відповідальності", - заявили у розвідці.

Як повідомляв УНІАН, Литва закликає Євросоюз ввести санкції щодо російського патріарха Кирила, який підтримує війну в Україні.

За даними українських правоохоронних органів, окремі служителі Української православної церкви Московського патріархату, яка споріднена з РПЦ, передавали окупантам відомості щодо дислокації українських військ.

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