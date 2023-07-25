Російський президент переконаний, що його становище покращилося.

В останні дні президент РФ Путін поводиться доволі агресивно, він переконав себе, що його ситуація покращується.

Таку думку висловив російський опозиціонер і правозахисник Марк Фейгін в ефірі телеканалу FREEДОМ. Він нагадав, що Путін постійно говорить про "провал" українського контрнаступу, а також агресивно висловлюється в бік Польщі.

"Вони переконали себе в тому, що ситуація не така погана, що шанс на подальшу ескалацію дає йому можливість вийти на переговори. На перемир'я, яке йому необхідно", - сказав Фейгін.

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Крім того, Путін намагається агресією змусити західні країни пом'якшити санкційну політику щодо його режиму, вважає опозиціонер.

Також правозахисник прокоментував останні новини про те, що Китай може надавати Росії військову допомогу. За його словами, Пекін не постачає Росії те, чого вона найбільше потребує: "Якщо Китай і здійснює таку допомогу, то вона не вирішальна", - додав він.

Останні заяви Путіна

Нагадаємо, Росія вийшла із зернової угоди, висунувши ряд вимоги до країн Заходу. Серед них - підключення Россельхозбанка до системи SWIFT, відновлення поставки сільгосптехніки, скасування обмеження на страхування суден з російським зерном і їх доступу в порти.

Крім того, Кремль хоче відновити роботу аміакопроводу Тольятті - Одеса і розблокувати ряд зарубіжних активів і рахунків.

Під час засідання Радбезу РФ Путін заявив, що Польща хоче ввести на територію України свої війська, щоб окупувати її.

Також він назвав землі на заході Польщі "подарунком Сталіна", який вони отримали "завдяки СРСР".

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