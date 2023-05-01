На місці працюють вибухотехніки, фахівці ФСБ і прокуратури.

У Гатчинському районі Ленінградської області РФ підірвали опору ліній електропередач, на ще одній виявили ймовірну вибухівку, повідомив губернатор російського регіону Олександр Дрозденко.

"О 00:01 1 травня на території Сусанинського поселення Гатчинського району підірвано опору лінії електропередач, на другий - виявлено невідомий предмет, імовірно вибуховий пристрій. Електропостачання населених пунктів та цивільної інфраструктури не порушено – мережа переключена підстанцією в автоматичному режимі", – написав Дрозденко.

За словами чиновника, на місці працюють вибухотехніки, фахівці ФСБ і прокуратури.

Відео дня

Кількома днями раніше в тому ж районі Ленінградської області, за повідомленнями місцевих ЗМІ, пролунав вибух. Інцидент стався 27 квітня біля населеного пункту Графська Слов'янка, де також знаходиться військовий аеродром "Пушкін", який використовується військово-космічними силами РФ, нацгвардією та іншими.

Інциденти в небі над Москвою

Протягом останніх тижнів деделі частіше з'являються повідомлення про дивні інциденти в небі над російською столицею. 20 березня тут впав БПЛА з дивним написом. 20 квітня жителі Москви помітили в небі над містом ще один невідомий об'єкт. А 27 і 28 березня тут фіксували дивні кільця диму. 23 квітня в підмосковному селищі впав начинений вибухівкою безпілотник.

На цьому тлі в Москві створили чергові групи з бюджетників, які повинні патрулювати місто на 9 травня і виглядати в небі безпілотники.

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