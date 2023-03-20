Вибухівкою цей безпілотник не був обладнаний.

У підмосковному Щолково впав невідомий безпілотник, попередньо врізавшись в опору лінії електропередач.

Як повідомила місцева адміністрація, в окрузі виявили уламки безпілотника, що впав. Вибухівки у конструкції дрона не виявили. Він нібито обладнаний "стандартним набором функцій". ЛЕП не пошкоджено, постраждалих немає.

На фотографії, опублікованій в офіційному обліковому записі адміністрації, на уламках дрона видно іронічний надпис "Літальна лабораторія". Невідомо, хто запустив цей БПЛА.

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Росію атакують невідомі БПЛА: що відомо

Кілька місяців поспіль Росія не може оговтатися від регулярних атак безпілотників. Окупанти в атаках звинувачують українців, а міжнародні ЗМІ заявляють, що в України більше немає обмежень по дальності ударів в контексті протидії агресії з боку Російської Федерації.

Нещодавно Росію сколихнула серія атак з боку невідомих літальних об'єктів, які у РФ спробували видати за НЛО. В кінці лютого безпілотники нібито атакували Бєлгородську область й нафтобазу "Роснафти" в Краснодарському краї. Деякі дрони долітали до Москви і Петербурга.

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