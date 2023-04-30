Літаючий об'єкт був помічений в районі "Москва-Сіті".

У неділю, 20 квітня, жителі Москви помітили у небі над містом невідомий об'єкт, що викликав паніку серед населення

Як повідомляє тelegram-канал Mash, літаючий об'єкт був помічений в районі "Москва-Сіті". На даний момент влада РФ не поспішає із заявами щодо природи виявленого літаючого об'єкта.

"Черговий непізнаний об'єкт в небі біля висоток в районі "Москва-Сіті". Що це поки невідомо. Кадрами діляться підписники", - йдеться в повідомленні.

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Літаючі об'єкти в небі над Москвою

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