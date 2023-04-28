Росіянам наказали перевіряти горища, виявляти "підозрілих і неблагонадійних" особистостей.

У Москві створюють чергові групи з місцевих бюджетників, які патрулюватимуть місто на 9 травня і виглядати в небі безпілотники, повідомляє Telegram-канал "Обережно, новини" з посиланням на співробітника однієї з організацій, залучених до чергувань.

Москвичі повинні будуть чергувати групами у дворах на своїх територіях. Зміни розписані з 27 квітня по 9 травня включно. "Поставили завдання - постійний візуальний контроль неба на предмет виявлення невпізнаних літальних апаратів", - пояснили каналу члени "патрулів".

Також росіянам наказали перевіряти горища, виявляти "підозрілих і неблагонадійних" особистостей, повідомляти про забуті на вулиці предмети і шукати "неадекватно" припарковані автомобілі.

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Безпілотники в Підмосков'ї - що відомо

У Підмосков'ї щодня зростає число безпілотників, що падають.

За останні дні знайшли вже щонайменше три БПЛА, які впали на відстані не більше 50 кілометрів від МКАД. Дрони були оснащені камерами, розпізнавальних знаків на них не було. Один з них був начинений вибухівкою.

Ще 7 квітня український бізнесмен оголосив про нагороду в 20 мільйонів гривень для тих українських виробників, чий БПЛА долетить і сяде на Красній площі 9 травня.

У Росії масово скасовують заходи до 9 травня - що відомо

Напередодні Дня Перемоги 9 травня у багатьох міста Росії почали скасовувати масові заходи. Кремль на тлі можливих атак БПЛА з боку України навіть закрив в ці дні Красну площу.

З відомих причин заходи на 9 травня скасовані в прикордонних областях РФ, а в Санкт-Петербурзі - виступ авіації.

Також Шойгу скасував традиційний "танковий біатлон". На думку британської розвідки, це пов'язано з високими втратами РФ в Україні.

Військовий експерт, пілот-інструктор, полковник запасу ЗСУ Роман Світан підтвердив, що російська техніка на параді на Красній площі є легітимною метою, по якій можуть завдати удару українські військові. Він припускає, що в Москві росіяни точно спробують влаштувати парад, хоча і скасовують ці заходи в інших регіонах. Влада РФ хоче показати росіянам хоч щось.

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