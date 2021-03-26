Жінка виявила сліди побиття на обличчі, коли забирала дитину з садка.

Вихователька дитячого садка в місті Георгіївську Ставропольського краю Росії побила дитину за відмову лягти спати.

Відео наслідків побиття опублікував Telegram-канал «Life shot».

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На кадрах мати хлопчика показує гематоми на обличчі сина. Вона виявила сліди побиття, коли забирала дитину з садка.

За її словами, вихователька відразу зізналася, що дала хлопчикові ляпас. Жінку вже звільнили, а Слідчий комітет і прокуратура з'ясовують, як такого фахівця допустили до роботи з дітьми.

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Автор: Денис Прядко