Вихователька зізналася, що дала хлопчикові ляпас / фото depositphotos.com
Вихователька дитячого садка в місті Георгіївську Ставропольського краю Росії побила дитину за відмову лягти спати.
Відео наслідків побиття опублікував Telegram-канал «Life shot».
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На кадрах мати хлопчика показує гематоми на обличчі сина. Вона виявила сліди побиття, коли забирала дитину з садка.
За її словами, вихователька відразу зізналася, що дала хлопчикові ляпас. Жінку вже звільнили, а Слідчий комітет і прокуратура з'ясовують, як такого фахівця допустили до роботи з дітьми.
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