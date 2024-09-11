'Полковники нам не потрібні': Гіркін поскаржився, що його не пускають на фронт

За його словами, заяви з таким проханням відхиляють, навіть не прийнявши.

Терорист Ігор Стрєлков-Гіркін спростував інформацію про те, що вирушає з російської колонії на війну, яку в РФ називають "сво".

Спростування цієї інформації опублікувала дружина Гіркіна Мирослава Регінська. За її словами, зв'язок з терористом ускладнено. З листів, які доходять з колонії, Регінська дізналася, що Гіркіну дуже "нудно" за ґратами.

"У мене все без змін – зв'язок з рідними відключено (з 28 серпня до цього дня), на фронт – немає навіть пропозицій (представник військкомату мене старанно обходить), робота та навчання – монотонно-безглузді. А так - "стійко переношу тяготи та поневіряння" бувало і гірше", - написав Гіркін в листі до одного з шанувальників.

Відео дня

Один з листів дійшов й Регінській. У ньому Гіркін якраз згадав про поширення фейкової інформації щодо його відправлення на фронт. Воєнний злочинець каже, що хотів би, але не відпускають.

"Тут чимало людей "потішили" мене повідомленнями, що в інтернеті повідомляється про те, що я, нібито, "підписав контракт" на війну. Спростуй це офіційно: повідом, що я звертався до представників військкомату, які відвідують колонію, але двічі отримав відмову навіть у прийнятті від мене заяви. Один раз - з мотивуванням "полковники нам не потрібні", - навіть статтю як мотив відмови не згадували. Поки що нічого в цьому плані не змінилося", - заявив Гіркін.

Чи їде Гіркін на фронт?

Як повідомляв УНІАН, днями російські ЗМІ заявили, що терорист Ігор Стрєлков-Гіркін виходить із колонії, тепер його відправлять на війну в Україну.

Зазначалося, що фактично це питання вже вирішено, залишилася лише "низка формальностей". Водночас дружина Гіркіна Мирослава Регінська спростувала цю інформацію.

Вас також можуть зацікавити новини: