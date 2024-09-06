Водночас дружина Гіркіна заявила, що ця інформація - фейк.

Терорист Ігор Стрєлков-Гіркін виходить із колонії, тепер його відправлять на війну в Україну, повідомляє SHOT.

"Адвокатам Гіркіна вдалося домогтися відповідного дозволу всіх профільних відомств. У підсумку йому замінили позбавлення волі на службу в зоні спецоперації", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що фактично це питання вже вирішено, залишилася лише "низка формальностей".

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Водночас дружина Гіркіна Мирослава Регінська спростувала цю інформацію.

"Інформація про те, що Ігор Стрєлков виходить із колонії і вирушає на СВЗ не відповідає дійсності і є фейком. Захист Ігоря Івановича і його сім'я не володіють такою інформацією", - написала вона, водночас додавши, що Гіркін дійсно хотів би поїхати на війну, а не сидіти у в'язниці.

За її словами, жодної інформації про можливість його відправки на фронт наразі немає, а його стаття не передбачає такої можливості.

Вирок Гіркіну

Ігор Стрєлков-Гіркін отримав 4 роки колонії загального режиму. Російського терориста звинуватили за ч. 2 ст. 280 "публічні заклики до екстремізму з використанням Інтернету" Кримінального кодексу Російської Федерації.

Підставою для цього стали дві публікації екс-фсбшника: у першій йшлося про повернення Криму Україні, а в другій про невиплати російським військовим. Один із цих постів визнали екстремістським і за ним висунули обвинувачення.

У квітні Гіркін попросив відправити його з в'язниці на війну в Україну. Дружина терориста Мирослава Регінська заявила, що одна з військових частин, дислокованих у межах так званої "ДНР", нібито згодна підписати з Гіркіним контракт і призначити його на посаду командира взводу.

Наприкінці серпня Стрєлкова визнали схильним до втечі, але зняли з нього цей статус буквально через пару днів, після втручання його адвокатів.

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