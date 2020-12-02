Під час одного з попередніх ефірів дівчина розповіла, що вагітна.

Стала відома можлива причина смерті дівчини, яка померла під час стріму російського блогера Стаса Решетнікова (Reeplay).

Читайте такожВстромила ніж у серце: відома російська модель Лілія Судакова вбила чоловіка через ревнощі (фото)Як пише Telegram-канал Baza, слідчі допитали хлопця, і він розповів, що вигнав свою подругу з дому, «щоб вона не смерділа». За його словами, дівчина страждала від кишкового захворювання, тому він вирішив покарати її, відправивши на вулицю.

«Валентина просила пустити її назад, говорила, що сильно замерзла, але хлопець двері так і не відкрив. Коли він вирішив перевірити її через кілька годин, Валентина вже була без свідомості. Незабаром вона померла, за попередніми даними, від сильного переохолодження», - йдеться в повідомленні

За інформацією Telegram-каналу «Говорит Москва», під час прямого ефіру глядачі за гроші знущалися з Валентини. Їй пирснули в обличчя з газового балончика, і дівчина пішла подихати на балкон, де її закрили: «Попри прохання пустити додому, двері їй відкрили, коли вона втратила свідомість і не дихала. Лікарі, які приїхали, констатували смерть. За попередніми даними, вона померла від переохолодження».

Смерть у прямому ефірі: подробиці

Блогер Reeflay кілька годин вів стрім з квартири з тілом померлої подруги.

Він не став вимикати камеру навіть після того, як медики, котрі прибули на місце подій, констатували смерть дівчини.

Під час одного з попередніх ефірів на початку листопада дівчина розповіла, що вагітна.

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Автор: Катерина Шварц