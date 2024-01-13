На момент загоряння на складі працювали близько 1200 осіб, але евакуювали всіх через маленькі двері.

В РФ під час евакуації робітників з палаючого складу Wildberries, який знаходиться під Пітером, навмисно закрили ворота, через які люди могли б вибратися.

Про це повідомляють російські пабліки з посиланням на слова співробітника складу. За його словами, загоряння могло початися через замикання. Він зазначив, що на складі смерділо паленими дротами з самого ранку, а потім спрацювала пожежна тривога, проте її відключили і всі продовжили працювати, розповів чоловік.

Перед цим, стверджує робітник, у новій частині складу нещодавно проклали нову проводку, ось саме вона, на його думку, і могла спалахнути, бо була зроблена неякісно.

За його словами, евакуація проходила в сильній тисняві. Він також розповів, що в одному з приміщень складу закрили ворота, через які могли вибігти люди, але їх закрили, щоб вогонь не поширювався на решту приміщень. Працівників, яких на момент загоряння на складі було близько 1200 осіб, виводили через маленькі двері, розповів він.

Пожежа на складі під Пітером

Сьогодні вранці стало відомо, що під Пітером в Шушарах виникла сильна пожежа на складі Wildberries. Попередньо, загоряння почалося в одному з приміщень з холодильним обладнанням. Зі слів очевидців, вогонь розходився по об'єкту блискавично. В даний час про постраждалих і загиблих нічого не відомо.

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