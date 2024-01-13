В даний час площа пожежі становить до 50 тис.кв. м. Інформації про постраждалих поки немає.

У пітерських Шушарах виникла сильна пожежа на складі Wildberries. В даний час там спостерігається паніка серед персоналу.

За даними російських пабліків, площа загоряння склала 50 тис. кв м., приблизна висота вогню в піку - 50 м. а площа всього складу складає 100 тис. кв. м. Пожежа продовжує розходитися по складу. Вогонь буквально з'їдає будівлю.

Попередньо, спалах почався в одному з приміщень з холодильним обладнанням. За словами очевидців, вогонь розходиться блискавично. Видно його навіть у небі. Допомога медиків поки що нікому не знадобилася.

За даними "Бази", кілька днів тому на складі вже спрацьовувала пожежна сигналізація, але кожен раз спрацьовування було помилковим. Тому, коли вона спрацювала сьогодні, співробітники спочатку вирішили, що це знову помилкова тривога.

За деякими даними, коли співробітники зрозуміли, що пожежа справжня, то почали тікати, в результаті чого почалася тиснява.

На даний момент на місці пожежі працює близько 100 співробітників МНС. Попередньо, в палаючому складі знаходиться одяг.

В даний час видно, що вогнем оповитий весь склад. Пожежі присвоєно максимальний 5-й рівень складності.

НП в РФ

Час від часу на території РФ відбуваються НП. Так, вранці 14 листопада 2023 року під Москвою дрони атакували підприємство з виробництва ракет. Вибухи прогриміли в підмосковній Коломні. Згодом повідомлялося, що дрони атакували Конструкторське бюро "машинобудування".

Також тоді в Краснодарському краї РФ сталася пожежа на території військової частини.

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