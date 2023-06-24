Пригожин, ймовірно, підготувався до своєрідної "мобілізації" на випадок, якщо йому буде потрібно більше бойовиків.

До участі в збройному заколоті "ПВК Вагнера" можуть залучити ветеранів цього угруповання, що раніше пішли "у відставку". Вони вже отримали повідомлення, що їх можуть задіяти, якщо буде потрібно.

Про це виданню "Важливі історії" розповів один з найманців, який раніше брав участь у вторгненні в Україну.

"Ми чекаємо офіційного наказу від Баті [Євгена Пригожина]. Росгвардія і армія відмовляються виконувати накази, а нам наказали чекати в повній боєготовності. Ближче до обіду має бути наказ про подальші дії", — розповів він.

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Бунт Пригожина і вагнерівців-останні новини

За даними проекту Gulagu.net, Пригожин кілька місяців запасався зброєю і боєприпасами, плануючи збройне повстання проти Кремля. Саме цим пояснювалися його скарги на дефіцит боєприпасів. Крім російської зброї вагнерівці запаслися і деякою кількістю трофейного українського.

Після того, як вранці вагнерівці захопили Ростов і, ймовірно, Воронеж, президент Росії Володимир Путін виступив з відеозверненням і назвав заколот вагнерівців "ударом у спину". Він провів паралель з революцією 1917 року і погрожував повстанцям покаранням.

Після цього Пригожин записав свою заяву-відповідь, в якій відкинув звинувачення в зраді, заявив, що саме бунтівники є справжніми патріотами Росії, і нагадав Путіну, що той влаштував в країні тотальну корупцію.

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