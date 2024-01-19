У столиці Башкортостану тривають затримання.

У російському місті Уфа - столиці Республіки Башкортостан - люди зібралися на мирну акцію на підтримку активіста Фаіля Алсинова, якого засудили до чотирьох років позбавлення волі.

Як повідомляє SotaVision, напередодні людей закликали прийти на площу в центрі Уфи - до пам'ятника національному герою Башкирії, поета Салавата Юлаєва. Однак, в МВС Башкортостану заявило "про відповідальність за участь в несанкціонованих акціях" і рано вранці 19 січня, ще до появи учасників акції, до площі були стягнуті підрозділи Росгвардіі і ОМОН.

Відзначається, що сьогодні в Уфі температура повітря -20°С, але присутні співали башкирські народні пісні, водили хороводи. При цьому силовики всіляко перешкоджали проведенню заходу, а його учасники скаржилися, що "падає" мобільний зв'язок та інтернет.

На відео, яке опублікували місцеві ЗМІ, зафіксовано, як поліцейський погрожує людям притягненням до кримінальної відповідальності в якості "іноагентів". Потім почалися затримання. Зокрема, на площі силовики схопили активістку, яка до своєї спини прикріпила плакат з написом "кара халик", що означає "чорний люд". За це словосполучення відправили в колонію Алсинова, який виступав за суверенітет Башкортостану. Тому сьогодні на акцію на підтримку Алсинова дівчина принесла плакат "кара халик".

На відео SotaVision показано, як люди намагалися її "відбити" у силовиків. Коли поліцейські відводили активістку, якийсь чоловік зірвав з її спини плакат, після чого також був затриманий.

За оцінкою SotaVision, через якийсь час на площі зібралося більше двох тисяч чоловік. Багато хто прийшов з дітьми. Люди бродили по площі, клали квіти до пам'ятника Юлаєву. На питання силовиків відповідали: "Ми нічого не порушуємо, просто гуляємо", "Ми туристи, прийшли подивитися на пам'ятник", "Ми прийшли співати, танцювати, і побачитися зі своїм народом".

Проте, як повідомляється, пам'ятник Салавату Юлаєву перекрив ОМОН. Частину людей затримували ще на підходах до монументу. Також поліція "висмикнула" з натовпу чоловіка, який обернувся прапором Республіки Башкортостан, і двох хлопців, які намагалися цьому запобігти.

"В Уфі люди перекрили виїзд автобус із затриманими на площі Салавата Юлаєва... до автобуса підтягнувся ОМОН, щоб відтіснити тих, хто перекрив виїзд", - повідомили місцеві ЗМІ.

Силовики відтіснили людей від автобуса із затриманими. Протестувальники скандували: "Ганьба!" та запитували поліцейських: "Від кого Ви нас захищаєте?!"

На допомогу силовикам під'їхали ще кілька автозаків з росгвардійцями. Люди почали йти звідти по міських вулицях невеликими групами, але в центрі Уфи тривають затримання.

"Силовики продовжують вибірково хапати людей на найближчих вулицях... Так, на вулиці Закі Валіді ОМОН затримав групу з молодих людей, які до цього кидали сніжки в поліцейський автобус", - розповідають місцеві жителі.

Протести в Башкортостані - останні новини

У місті Баймак в Республіці Башкортостан РФ тисячі росіян вийшли на повторну акцію протесту на підтримку місцевого активіста Фаіля Алсинова, якого засудили до чотирьох років позбавлення волі.

За деякими даними, засуджений виступав проти того, щоб місцевих жителів відправляли воювати в Україну. У промові, за яку засудили Алсинова, він вжив вираз "кара халик", в перекладі це означає "чорний люд".

За деякими даними, це - умовна назва феодально-залежного населення Золотої Орди в 13-16 століттях. Однак до кримінальної справи був прикладений "академічний переклад" промови активіста-фахівець Айнур Хужахметов переклав фразу як "чорний народ" і вказав, що нібито значення словосполучення відповідає виразам "хачі", "чурки", "чорномазі". Після оголошення вироку біля будівлі суду почалися зіткнення і затримання.

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