Володар Кремля спробував запевнити, що у нього не було мети штурмувати Київ.

Путін заявив, що Кремль не планував захоплювати Київ на початку так званої "СВО", оскільки політичного рішення про штурм української столиці не було.

"Наші з'єднання дійсно стояли біля Києва. У військових відомств, у силового блоку були різні пропозиції щодо варіантів наших подальших дій. Але політичного рішення про штурм тримільйонного міста, хто б чого не говорив і не домислював, не було. По суті це було ні що інше як операція з примусу українського режиму до миру", - зізнався російський диктатор.

Він спробував переконати, що його війська були під Києвом для того, щоб підштовхнути українську владу до перемовин і "спробувати знайти прийнятні рішення і тим самим припинити війну, розв'язану Києвом проти Донбасу ще у 2014 році".

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Нагадаємо, 29 березня 2022 року, після запеклих боїв, окупанти відійшли від Києва.

Далі Путін почав нести маячню про те, що українська влада влаштувала відому провокацію в Бучі, після якої призупинила участь у переговорному процесі та відмовилася від підготовленого варіанту домовленості. Ймовірно володар Кремля тут має на увазі переговори, що проходили в Стамбулі.

"Думаю, зрозуміло, для чого була потрібна ця брудна провокація - щоб пояснити відмову від тих результатів, які були досягнуті під час переговорів. Шлях до миру знову було відкинуто. Зроблено це було, як ми тепер знаємо, за вказівкою західних кураторів", - проголосив диктатор уже давно завчену ним мантру.

Переговори в Стамбулі

У березні 2022 року в Стамбулі відбувалися переговори за участю представників України, РФ і Туреччини. Домовленість, досягнута між Москвою і Києвом, передбачала, що Україна буде нейтральною і без'ядерною державою, не допустить розміщення іноземних військ на своїй території. Договір не передбачав заборони на вступ України до Євросоюзу.

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