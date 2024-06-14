Путін заявив, що Кремль не планував захоплювати Київ на початку так званої "СВО", оскільки політичного рішення про штурм української столиці не було.
"Наші з'єднання дійсно стояли біля Києва. У військових відомств, у силового блоку були різні пропозиції щодо варіантів наших подальших дій. Але політичного рішення про штурм тримільйонного міста, хто б чого не говорив і не домислював, не було. По суті це було ні що інше як операція з примусу українського режиму до миру", - зізнався російський диктатор.
Він спробував переконати, що його війська були під Києвом для того, щоб підштовхнути українську владу до перемовин і "спробувати знайти прийнятні рішення і тим самим припинити війну, розв'язану Києвом проти Донбасу ще у 2014 році".
Нагадаємо, 29 березня 2022 року, після запеклих боїв, окупанти відійшли від Києва.
Далі Путін почав нести маячню про те, що українська влада влаштувала відому провокацію в Бучі, після якої призупинила участь у переговорному процесі та відмовилася від підготовленого варіанту домовленості. Ймовірно володар Кремля тут має на увазі переговори, що проходили в Стамбулі.
"Думаю, зрозуміло, для чого була потрібна ця брудна провокація - щоб пояснити відмову від тих результатів, які були досягнуті під час переговорів. Шлях до миру знову було відкинуто. Зроблено це було, як ми тепер знаємо, за вказівкою західних кураторів", - проголосив диктатор уже давно завчену ним мантру.
Переговори в Стамбулі
У березні 2022 року в Стамбулі відбувалися переговори за участю представників України, РФ і Туреччини. Домовленість, досягнута між Москвою і Києвом, передбачала, що Україна буде нейтральною і без'ядерною державою, не допустить розміщення іноземних військ на своїй території. Договір не передбачав заборони на вступ України до Євросоюзу.