Ватажок приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин образився, що США визнали його найманців міжнародними злочинцями. У відповідь на це він "накатав" відкритого листа з дивним змістом.
Як повідомила прес-служба Пригожина, його відкритий лист нібито адресовано координатору ради національної безпеки по стратегічних комунікаціях США Джону Кірбі.
"Шановний пане Кірбі! У мене до вас є питання: "Чи можете ви назвати, який злочин скоїла ПВК "Вагнер"?", - йдеться у тексті листа.
"Вагнер" визнано міжнародною злочинною організацією
Вашингтон назвав ПВК "Вагнера" транснаціональною злочинною організацією. Тепер США планують ввести санкції проти приватної військової компанії Євгена Пригожина.
Згідно з указом президента США Джо Байдена, визнання ПВК "Вагнера" транснаціональною злочинною організацією передбачає заморожування будь-яких активів в США та заборону для американців надавати кошти, товари або послуги для цієї ПВК.
Радник Держдепу США Дерек Чолле заявив, що Вашингтон працює над нейтралізацією діяльності ПВК "Вагнер" по всьому світу.