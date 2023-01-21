Він заявив, що нібито не розуміє, чому його найманців визнали міжнарожними злочинцями.

Ватажок приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин образився, що США визнали його найманців міжнародними злочинцями. У відповідь на це він "накатав" відкритого листа з дивним змістом.

Як повідомила прес-служба Пригожина, його відкритий лист нібито адресовано координатору ради національної безпеки по стратегічних комунікаціях США Джону Кірбі.

"Шановний пане Кірбі! У мене до вас є питання: "Чи можете ви назвати, який злочин скоїла ПВК "Вагнер"?", - йдеться у тексті листа.

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"Вагнер" визнано міжнародною злочинною організацією

Вашингтон назвав ПВК "Вагнера" транснаціональною злочинною організацією. Тепер США планують ввести санкції проти приватної військової компанії Євгена Пригожина.

Згідно з указом президента США Джо Байдена, визнання ПВК "Вагнера" транснаціональною злочинною організацією передбачає заморожування будь-яких активів в США та заборону для американців надавати кошти, товари або послуги для цієї ПВК.

Радник Держдепу США Дерек Чолле заявив, що Вашингтон працює над нейтралізацією діяльності ПВК "Вагнер" по всьому світу.

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