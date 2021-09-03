Президенти України нібито задовольняють амбіції "крайніх націоналістів", заявив Путін.

Російський президент Володимир Путін вважає, що чимало поколінь українських політиків, які нібито обіцяли нормалізацію відносин з РФ, прийшовши до влади, цю обіцянку порушують.

Про це він заявив під час Східного економічного форуму, цитують Новости Донбасса.

У Путіна поцікавилися, чи запросить він українського главу Володимира Зеленського на наступний форум. На що той відповів: "Це залежить не від Росії, це залежить від українського народу – вони повинні визначати рівень, якість результатів роботи тих людей, за яких голосували".

Він додав, що якщо Зеленський буде обраний і "реальну свою політику вибудує на нормалізацію відносин з Росією, то, звісно, так".

Читайте такожУ РФ - нова істерика: член партії Путіна оголосив Україну ворогом, дісталося й Казахстану (відео)Та на практиці в Україні, вважає Путін, все відбувається навпаки.

"Чимало поколінь українських керівників приходять до влади з гаслами відновлення відносин з Росією, вирішення питань, які накопичилися за попередні роки. А потім безпардонним чином обдурюють своїх виборців й відкручують реальну політику у зовсім іншому напрямку", – відповів Путін.

Російський президент у цьому контексті традиційно згадав про "крайніх націоналістів", амбіції яких нібито через страх намагаються задовольнити президенти.

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Автор: Яна Ставська