Диктатор ніколи не називав його на ім'я.

Російський диктатор Путін уперше прокоментував смерть опозиціонера Олексія Навального у виправній колонії особливого режиму "Полярний вовк".

"Що стосується пана Навального. Так, він пішов із життя. Це завжди сумна подія. У нас були й інші випадки, коли люди в місцях позбавлення волі йшли з життя. А хіба у США такого не бувало?" - сказав він журналістам.

Путін сказав, що за кілька днів до смерті Навального йому озвучили ідею про обмін політика "на деяких людей", які перебувають у в'язницях західних країн.

"Людина, яка зі мною говорила, ще фразу не закінчила, а я сказав "я згоден". Але, на жаль, ось сталося те, що сталося. Тільки за однієї умови я сказав, що ми його поміняємо, щоб він не повертався. Нехай там сидить. Ну ось і все. Але це трапляється. Нічого з цим не поробиш", - додав диктатор.

Що відомо про смерть Навального:

16 лютого російська Федеральна служба виконання покарань повідомила про смерть російського опозиціонера в колонії. Його рідним сказали, що причиною був "синдром раптової смерті".

Матері політика не видавали його тіло, потім повідомляли, що вони не можуть знайти зал для публічного прощання.

У день прощання з Навальним, 1 березня, до церкви "Утамуй моя печалі" зігнали велику кількість силовиків. За даними об'єднання "Білий лічильник", у ході від храму до цвинтаря взяли участь понад 16 тисяч осіб.

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