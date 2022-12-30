Пєсков посилається на здоров'я Путіна.

Російський президент Володимир Путін услід за скасуванням новорічної прес-конференції вирішив відмовити у зустрічі своїм же пропагандистам. Його прес-секретар Дмитро Пєсков послався на "здоров'я" диктатора.

Як пишуть російські ЗМІ, відмова від зустрічі з "кремлівським пулом" в Кремлі пояснюють необхідністю берегти здоров'я Путіна.

Формат спілкування зі ЗМІ буде таким же, як і в пандемію.

Відео дня

"Навряд чи воно [спілкування] буде зовсім таким же, яким воно було до пандемії в осяжній перспективі. Нема чого гріха таїти. Ви бачите процеси мутації вірусу, сильні епідеміологічні хвилі грипу. Всього з урахуванням уроків пандемії зобов'язує тих, хто відповідає за безпеку президента і за його здоров'я - вживати заходів обережності, тому що в таких умовах здоров'я президента - це питання державної безпеки. Говорити, що скоро буде як раніше, було б помилковим. Відповім -не буде", - заявив Пєсков.

Він додав, що "у міру того, як ці хвилі будуть йти в нижню точку, тоді можна буде в більш вільному режимі спілкуватися".

Путін боїться публіки - що відомо

З початку коронавірусної пандемії Путін все частіше ізолюється від публіки. Навіть для пропагандистських сюжетів для зустрічей з Путіним наймають"статистів".

Окремо ЗМІ писали про таємний бункер Путіна в Уральських горах. На думку деяких російських політиків, таким чином глава Кремля намагається вберегтися від критики свого ж оточення або замахів на життя.

Цього року також скасовано-вперше за 10 років – новорічна "пряма лінія" Путіна з громадянами.

Вас також можуть зацікавити новини: