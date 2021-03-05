У мережі звернули увагу на дивну ходу Путіна під час зустрічі з Лукашенком.

Російський президент в черговий раз здивував дивною ходою. На цей раз - під час зустрічі з Олександром Лукашенком.

На це звернули увагу користувачі соцмереж.

"Тут є два варіанти, чому Путін так ходить: або його щодня чорти в ср*ку їб*ть, або він носить височезні підбори", - написав український блогер Антон Хода.

Нагадаємо, це не перший раз, коли Путіна підозрюють у використанні високих підборів.

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Кілька років тому журналістам, нарешті, вдалося наживо розглянути високі підбори, на яких ходить російський президент Володимир Путін. Це сталося в Палаці Незалежності в Мінську також під час зустрічі з Лукашенком.

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Автор: Катерина Лиманська