Політик висміяв російського диктатора крилатою цитатою на латині.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк висміяв сьогоднішнє послання президента РФ Володимира Путіна до Федеральних зборів. Як відомо, головні тези свого монологу з російськими парламентарями Путін присвятив війні в Україні.

Як підкреслив Подоляк у своєму Twitter, розповіді президента РФ про нацистів, марсіан, та згадки про "теорії змови" проти Росії вже нікому не цікаві. Путін у своєму виступі лише показав свою власну розгубленість та неактуальність.

"Путін публічно продемонстрував свою неактуальність та розгубленість. І наголосив, що РФ перебуває в безумовному "таёжном тупике". І що перспективних рішень у нього немає й не буде. Бо скрізь "нацисти, марсіани і теорії змови"… Sic transit gloria mundi Путіна в парламенті Рф…", - написав Подоляк.

В кінці свого коментаря він "потролив" російського диктатора крилатою латинською цитатою. Вираз "Sic transit gloria mundi" в перекладі означає "Так минає мирська слава". Вираз пов'язаний з текстом книги німецького філософа-містика 14-сторіччя Хоми Кемпійського "Про наслідування Христа".

Путін виступив з посланням до Федеральних зборів - головні тези

Зранку 21 лютого лідер РФ Володимир Путін виступив з посланням до Федеральних зборів. Раніше ЗМІ анонсували, що Путін готує масштабну промову до річниці повномасштабної війни між Україною та РФ під час якої планує озвучити свою власну оцінку подіям, що відбувається на війні в Україні та світі.

Так, однією з головних тез Путіна під час виступу стала заява про тимчасову зупинку участі РФ в Договорі про заходи щодо подальшого скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь. Він констатував, що відносини Росії з Заходом деградували, і що "все залишилося в минулому".

Також Путін в рамках свого послання згадав про "улюблену" тему ЛГБТ та закликав росіян дотримуватися "традиційних цінностей", й не спокушатися одностатевими шлюбами та педофілією Заходу.

Вас також можуть зацікавити новини: