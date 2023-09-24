Харламов зі сцени звернувся до російського уряду з питанням про те, чи існує у керівництва країни-агресора бодай якийсь план.

На тлі масових антиросійських санкцій та критичного обвалу рубля, ситуацію в Росії почали висміювати вже навіть на росТБ.

Так, російський комік та шоумен Гарік Харламов в ефірі програми Comedy Club висміяв підлещування президента РФ Володимира Путіна перед його турецьким колегою Реджепом Ердоганом.

Також Харламов висміяв падіння російської валюти до позначки 100 одиниць за долар і той факт, що вже близько 130 країн світу закрили в'їзд для громадян РФ.

Харламов зі сцени звернувся до російського уряду з питанням, про те, чи існує у керівництва країни-агресора бодай якийсь план.

Обвал російського рубля

У серпні 2023 року рубль обвалився до 100 одиниць за долар. Рубль увійшов до трійки найслабших валют світу.

Стрімке падіння рубля зачепило 80% російських компаній.

Путін прокоментував ситуацію із замороженими золотовалютними резервами та обвалом рубля. "Я не думаю, що тут є якісь зовсім непереборні проблеми і складності", - заявив агресор, зазначивши при цьому, що різких рухів щодо вирішення питань з російською національною валютою ніхто робити не буде.

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