Рішення пояснили окупацією прибережних територій України.

У вівторок, 13 червня, російський диктатор Володимир Путін підписав прийнятий напередодні закон про денонсацію Росією договору з Україною про співпрацю у використанні Азовського моря і Керченській протоці..

Як йдеться в документі, опублікованому на офіційному порталі правової інформації, закон набирає чинності з дня публікації.

У супровідних матеріалах пояснюється, що Росія вважає Україну такою, що "втратила статус прибережної держави" щодо акваторій у Донецькій, Запорізькій, Херсонській областях.

Відео дня

Після фейкового референдуму і спроби анексії територій цих областей берега Азовського моря і Керченської протоки стали належати тільки Росії, вважає агресор.

Договір між РФ і Україною про співпрацю у використанні Азовського моря і Керченської протоки.

Угоду, якою був визначений статус Азовського моря і Керченської протоки, було підписано президентами Володимиром Путіним і Леонідом Кучмою в грудні 2003 року. Вона набула чинності в квітні 2004 року.

Документ містить п'ять статей і визначає, що Азовське море і Керченська протока історично є внутрішніми водами Росії та України. Також визначає лінію державного кордону в Азовському морі та особливості судноплавства в цій акваторії.

Україна денонсувала цей договір у річницю вторгнення російських окупантів у лютому 2023 року.

Вас також можуть зацікавити новини: