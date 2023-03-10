Літак спалили на авіабазі, розташованій у глибокому тилу РФ.

У ніч на 10 березня під Владивостоком партизани спалили бойовий літак російських окупантів.

Як повідомив Легіон "Свобода Росії", бойовий літак Су-27 знищили на російській авіабазі "Центральна Кутова" у місті Артем Приморського краю.

"Нічого не сталося" на авіабазі "Центральна Кутова" у місті Артем Приморського краю, де базується 22 гвардійський авіаполк ВКС РФ. Об'єктом практично ритуального спалення став бойовий літак Су-27", - зазначили у Легіоні.

Відео дня

Автори "покращення статистики ЗСУ" надіслали відеопідтвердження знищення російської "пташки".

Успіхи партизанів

Партизанський рух активізувався не тільки на окупованих територіях, але й у тилових областях РФ, а також на території Білорусі.

Зокрема, нещодавно на білоруському військовому аеродромі прогриміли вибухи. В результаті атаки отримав пошкодження радіолокаційний літак А-50. Відповідальність за це взяли на себе білоруські партизани.

Пізніше в мережі з'явилося відео з дрона, який сідав на російський військовий літак. У BYPOL заявили, що партизани два тижні вели розвідку дронами.

Перед цим в окупованому Криму вибух невідомого предмета пошкодив залізничне полотно біля села Поштове недалеко від Сімферополя, а в Ростовській області Росії українські партизани знищили 19 членів російської приватної військової компанії "Вагнера".

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