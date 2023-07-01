До 2030 року проект МКС буде закритий і країни Заходу навряд чи покличуть РФ в новий проект.

Росія має намір побудувати свою власну космічну станцію і хоче залучити до цього проекту країни Африки. Про це на зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним заявив голова "Роскосмосу" Юрій Борисов.

Замість США, ЄС і Японії, з якими РФ співпрацює в рамках Міжнародної космічної станції, новими партнерами Росії можуть стати Алжир і Єгипет. Нещодавно Борисов якраз провів зустрічі з керівниками національних космічних агентств цих країн.

"Поговорили про створення багатосупутникових орбітальних угруповань, про пускові послуги, про пілотований космос. Я запропонував участь у російській орбітальній станції. Причому повнокровну. Не просто підготовка космонавтів, а аж до будівництва національних модулів", — уточнив Борисов.

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Він зазначив, що активно працювати над створенням своєї власної космічної станції РФ почне з 2024 року. Основні роботи планують закінчити до 2030-го, коли, як очікується, припинить роботу МКС. Запустити в роботу свою станцію країна-агресор хоче до 2032 року.

Росія в космосі - останні новини

У даний час Росія продовжує участь в роботі Міжнародної космічної станції (МКС), проте постійно створює проблеми і загрози безпеці всієї станції. Наприклад, взимку в російській частині двічі фіксувалися різні витоки технічних рідин, через що окремі сегменти станції доводилося блокувати.

Також нещодавно з'ясувалося, що у російських космонавтів вийшли терміни експлуатації скафандрів. Про своєчасну їх заміну не подбали. Нові виготовлять не раніше наступного року.

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