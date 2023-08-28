У мережі пишуть про атаку дронів.

У ніч на понеділок, 28 серпня, у російській столиці ввели план "Килим", який оголошують при виявленні непізнаного літаючого об'єкта.

Як повідомляють російські пропагандистські ЗМІ, аеропорти Домодєдово і Внуково тимчасово не приймають і не відправляють рейси. За даними Telegram-каналів, затримано понад 15 рейсів.

Російський проект ВЧК-ОГПУ пише, що на Московський регіон йде атака безпілотних літальних апаратів. Згодом россійські ЗМІ повідомили, що столичні аеропорти відновили свою роботу.

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О 03:47 у Міністерстві оборони Росії заявили, що збили над територією Брянської області БПЛА літакового типу.

Атаки дронів на Москву: останні новини

Як відомо, останнім часом атаки дронів на Москву стали майже буденністю.

Вчора вночі у Москві заявили про атаку одного безпілотника. Столичні аеропорти закривали, було введено план "Килим". Мешканці області повідомляли, що чують вибухи.

Згодом у Міністерстві оборони Росії заявили, що їхня протиповітряна оборона збила дрон літакового типу в Істринському районі Московської області.

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