РПЦ закликала вірян не вдаватися до самодіяльності в області екзорцизму і звертатися з питань "біснування" до священиків.
Читайте такожПереплутав з дружиною: москвич побив молотком незнайомку на вулиці (відео)
Як повідомляє TJournal, таким чином Церква прокоментувала події у Волгоградській області, де батьки катували свого сина, проводячи обряд «вигнання бісів».
«У Церкві існує практика, яка називається екзорцизмом, а простою мовою - вичиткою, коли біснувату людину призводять до священика, і той читає спеціальні молитви про вигнання бісів. Але, по-перше, цей чин ніколи не відбувається над дітьми.
По-друге, він може здійснюватись навіть не всяким священиком, а лише тим, який отримав на це благословення від архієрея. По-третє, і це найголовніше, ми не маємо плутати певні феномени психічного порядку з біснуванням.
Біснування - це абсолютно особливий феномен, який вимагає особливого підходу. Тому, якщо виникають питання, чи слід виганяти бісів з тієї чи іншої людини, перш за все, потрібно звернутися до священиків. Всяка самодіяльність в цьому абсолютно неприпустима", - заявив митрополит Волоколамський Іларіон.
У листопаді мережу потрясли шокуючі кадри з Волгоградської області. Там батьки там намагалися вигнати з 10-річного сина бісів. Для цього вони скрутили дитину, заламали руки за спину, змастили його часником, бризкали святою водою і підносили до ікон. Хлопчик відчайдушно чинив опір.
Батьки не досягли успіху в екзорцизмі і передали відео «обряду» в місцеві ЗМІ, сподіваючись на допомогу.
Більше новин на тему
- У Росії восьмирічна дівчинка загодувала братика до смерті
- Російський блогер вів прямий ефір з тілом померлої вагітної подруги в кадрі
- Спливли моторошні подробиці смерті дівчини в прямому ефірі в Росії
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram