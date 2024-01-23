Громадянин РФ, засуджений за тяжкий злочин, пробув на війні лише три місяці.

У російське місто Владивосток повернувся місцевий житель, якого суд засудив до 24 років в'язниці за жорстоке вбивство.

Як повідомляє NEWS.VL, Георгій Повілайко пробув на фронті всього лише три місяці, а до цього рік у в'язниці. Про "тріумфальне" повернення "героя" розповів підписник ресурсу. За його даними, Повілайко живе в "гостинці " на вулиці Часовітіна. Сусіди вбивці шоковані його появою.

"Мені дзвонять мені і кажуть: "Як?" Він ходить, пальці гне! Він уклав контракт наприкінці жовтня 2023 року і вже вдома, менше трьох місяців минуло! Вони ж на 6 місяців контракт укладають. Як він через три приїхав, незрозуміло... але по телефону з командиром частини говорить якийсь. Може, поранення, звичайно", - повідомив колишній сусід засудженого.

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Відзначається, що Повілайко в серпні 2021 року був засуджений до 24 років в'язниці за звіряче вбивство матері двох дітей 37-річної Анни Кошулько. Злочин скоєно в гаражі потерпілої, звідки вона збиралася на роботу. При цьому мова – не про банальне вбивство.

"Він не просто вбив її. Він напав ножем. Ґвалтував, вбивав, ґвалтував, вбивав. Не просто взяв і задушив її. Вона вся в гематомах, вона вся побита, в крові, вся синя. Просто жах. Ось так ось... Вона кричала, але ніхто не вийшов допомогти. Ніхто...",- розповідав чоловік Кошулько.

Після вбивства Повілайко викрав автомобіль закатованої жертви, поїхав додому, де переодягнувся, після чого поїхав відпочивати на море. Незабаром його затримали, але вирок було винесено лише у квітні 2022 року.

За даними росЗМІ, звільнився Повілайко в жовтні 2023 року - підписав контракт з Міноборони РФ, відправився воювати на територію України.

На війні в Україні ліквідували "тулунського маніяка" з РФ

Як повідомляв УНІАН, в РФ практикується вербування ув'язнених для участі в так званій "спецоперації". Воювати проти України відправляють засуджених за різні злочини, в тому числі за розбої, вбивства, зґвалтування. Серед "героїв" чимало збоченців, садистів, які отримують великі терміни позбавлення волі, але зараз опинилися на волі.

У їх числі був 55-річний житель міста Тулун Іркутської області Павло Шувалов. Цей громадянин РФ, відомий як "тулунський маніяк", на батьківщині був засуджений за вбивства і зґвалтування. За даними слідства, з 1991 аж до моменту затримання (2019 рік) Шувалов зґвалтував як мінімум 27 жінок. У квітні 2023 року Шувалов підписав контракт з однією з приватних військових компаній і відправився на війну в Україну. У цьому випадку, сусідам маніяка, можна сказати, пощастило - 29 травня він загинув на лінії бойового зіткнення під Луганськом.

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