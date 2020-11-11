Три дні тому вбивцю затримували за те, що він відрізав жертві косу ножем та вимагав повернутися.

У Всеволожську поблизу Петербурга 52-річний росіянин Сергій Шпак з особливою жорстокістю розправився зі своєю дружиною, яка вирішила піти від нього. Він двічі вистрілив їй в обличчя з травматичного пістолета, а потім кілька разів ударив сокирою по голові.

Читайте такожУ Росії вагітна повія вистрибнула з вікна" на спір " (фото)Як повідомляє Telegram-канал Mash, зробив він це в її манікюрному салоні в торговому центрі «Лідер» на вулиці магістральній.

«Знайомі сім'ї Шпаків кажуть, нещодавно вона оголосила Сергію, що йде від нього. Той не зміг це прийняти і сильно переживав. Три дні тому його затримали – він відрізав Олені косу ножем, вимагав повернутися. Але його відпустили», - наголошується в повідомленні.

Також повідомляється, що підозрюваний вже затриманий.

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Автор: УНІАН