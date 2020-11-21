На момент убивства хлопчика матір народжувала сьому дитину.

В Енгельсі (Росія) вітчим покинув на знайомого 6-річного пасинка, а коли повернувся – побачив обезголовлене тіло дитини.

Про це повідомляє Telegram-канал Подъем.

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Загиблий був шостою дитиною у родині. В день вбивства матір народила сьому.

Правоохоронці вважають, що зловмисник був у наркотичному стані. З місця злочину він утік.

«Поки я збирають інформацію з різних джерел. У мами – семеро дітей, щодо деяких її позбавили батьківських прав, останню вона народила вчора. Проживала з нею одна дитина, яку вбили. Мами не було вдома, вона була у пологовому», – розповіла виданню уповноважена з прав дитини у Саратовській області Тетяна Загородня.

П’ятеро дітей живуть у різних районах області.

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Автор: УНІАН