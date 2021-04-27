У Новосибірську 16-річний підліток викрав колишню подругу і прикував її наручниками до батареї.
Про це повідомляє «КП».
Молоді люди познайомилися в школі, стали дружити, але потім дівчина розірвала стосунки, тому що хлопець її бив.
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4 квітня він підкараулив 17-річну екс-подругу у музичного коледжу, де вона вчилася. Хлопець приставив до неї травматичний пістолет, який дівчина прийняла за справжній, і відвів на квартиру. Там він прикував її до батареї наручниками і побив.
Хлопець відібрав у дівчини телефон. Дочекавшись, поки він піде, заручниця за допомогою іншого телефону повідомила матері про викрадення. На місце була викликана поліція, яка звільнила її.
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