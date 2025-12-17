Це стало можливим після переведення ще одного літака на варшавську базу авіакомпанії.

Угорський лоукостер Wizz Air оголосив про запуск п'яти нових маршрутів із головного аеропорту Польщі – "Варшава-Шопен".

Як йдеться на сайті авіакомпанії, це стало можливим після переведення ще одного літака на варшавську базу авіакомпанії, вже 15-го за рахунком.

Нові рейси Wizz Air із Варшави

Таллінн, Естонія – з 29 березня 2026 року;

Менорка/Махон, Іспанія – з 29 березня 2026 року;

Ламеція-Терме, Італія – з 30 березня 2026 року;

Фару, Португалія – з 31 березня 2026 року;

Брашов, Румунія – з 9 червня 2026 року.

"Нові маршрути ще більше розширюють мережу Wizz Air з Варшави, пропонуючи пасажирам різноманітні напрямки для відпочинку та культурного дозвілля по всій Європі. Фару забезпечує прямий доступ до португальського регіону Алгарве, відомого своїм узбережжям і м'яким кліматом цілий рік, а Брашов служить воротами в серце Трансільванії, поєднуючи середньовічну спадщину з гірськими пейзажами. Ламеція-Терме зміцнює зв'язок із південною Італією, будучи зручною відправною точкою для відвідування прибережних і культурних пам'яток Калабрії, а Таллінн з'єднує Варшаву з однією з найдинамічніших столиць Північної Європи, відомої своїм поєднанням історії, інновацій та цифрового лідерства", – йдеться в заяві авіакомпанії.

Тим часом, Менорка – це новий пункт призначення в мережі Wizz Air, перший в історії авіакомпанії рейс на цей Балеарський острів. Новий маршрут пропонує мандрівникам прямий доступ до одного з найпопулярніших середземноморських напрямків Іспанії, відомого своїми природними ландшафтами, недоторканими пляжами та перевагами сталого туризму.

Як повідомляв УНІАН, також у грудні 2025 року Wizz Air оголосив про відкриття нових своїх нових баз у Румунії – у містах Сучава і Тиргу-Муреш.

Крім того, угорський лоукостер істотно наростив свою присутність у кількох аеропортах Польщі, включно з "Варшавою-Модлін" і Вроцлавом.

