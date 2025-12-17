Українська САУ має вже кілька різних версій шасі.

Україна вироблятиме нову версію самохідної артилерійської установки "Богдана" у співпраці з Німеччиною. Українську гармату приладнають на шасі німецької вантажівки Mercedes-Benz Zetros, повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль.

Так, він повідомив про низку нових домовленостей щодо оборонної співпраці з Німеччиною на загальну суму понад 1,2 млрд євро.

Зокрема йдеться про:

Відео дня

довгострокові поставки запчастин до ЗРК Patriot;

фінансування закупівлі українських БпЛА для потреб фронту на 200 млн євро;

спільне виробництво українських розвідувальних БпЛА "Лінза" у кооперації української компанії Frontline Robotics та німецької компанії Quantum Systems;

безперебійне постачання новітніх засобів РЕБ тактичного рівня;

виробництво 200 одиниць САУ "Богдана" на новому шасі Zetros загальною вартістю в 750 млн євро.

САУ "Богдана" і шасі Zetros: що треба знати

Початкова версія САУ "Богдана" була побудована на шасі української вантажівки КрАЗ-6322. Пізніше під час повномасштабної війни було створено ще кілька версій САУ на інших шасі - МАЗ-6317 (Україна мала на складах певні запаси білоруських вантажівок) та кількох версіях чеського шасі Tatra.

Що стосується Mercedes-Benz Zetros, то це важкий вантажний автомобіль позашляхового типу, спроєктований для експлуатації в екстремальних умовах бездоріжжя з високою прохідністю. Серія Zetros випускається з різними конфігураціями коліс (4×4, 6×6, а також нові 8×8 моделі) і оснащується потужним 12,8-літровим дизельним двигуном із віддачею до приблизно 510 к.с.

У військовому секторі Zetros використовується насамперед як універсальна допоміжна та логістична платформа. Він може виконувати функції вантажного транспорту, напівпричіпного тягача, мобільної бази для спеціального обладнання або перевезення особового складу, а також поставляється з військовими адаптаціями, включно з варіантами з броньованою кабіною та великим корисним навантаженням.

У рамках міжнародної допомоги Україні понад сотня таких вантажівок уже була передана Збройним силам для підтримки логістики, евакуації, ремонту доріг та інших завдань.

Вас також можуть зацікавити новини: