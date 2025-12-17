Арахамія побажав попередній голові партії "подальших успіхів і натхнення",

Керівником партії "Слуга народу" обрано першого заступника голови Верховної Ради України Олександра Корнієнка, повідомив голова фракції "Слуга народу" в парламенті України Давид Арахамія.

"Щойно "Слуга Народу" обрала нового голову партії. Ним став перший віце-спікер парламенту Олександр Корнієнко", - написав він у Telegram.

При цьому подякував Олені Шуляк, яка до цього очолювала партію. "Хочу подякувати Олені Шуляк за її якісну та чесну роботу на цій посаді і побажати Олександру подальших успіхів та натхнення!", - зазначив Арахамія.

Олександр Корнієнко - що про нього відомо

Як повідомляв УНІАН, Олександр Корнієнко вже був головою партії "Слуга народу". У листопаді 2021 року перший віце-спікер Верховної Ради України Олександр Корнієнко склав повноваження голови партії "Слуга народу".

Тоді речниця фракції Юлія Палійчук зазначала, що Олександр Корнієнко прийняв рішення скласти повноваження голови політичної партії "Слуга народу", щоб "глибше зосередитися над реформою роботи парламенту на посаді першого віце-спікера".

В листопаді 2021 року була обрана головою партії "Слуга народу" народна депутатка Олена Шуляк. Таке рішення прийнято на XIII з'їзді політичної партії "Слуга народу". Кандидатуру Шуляк запропонував якраз Корнієнко. Альтернативних кандидатур на цей пост не пропонувалося.

