До його складу включили секцію з апаратурою для протидії БпЛА.

Росіяни адаптують залізничне сполучення на окупованих територіях до умов сучасної війни.

Про це повідомили у Центрі вивчення окупації.

"В Мелітополі в депо за участі російського Мінтрансу зібрали спеціально підготовлений поїзд із посиленою системою захисту", – повідомив керівник центру Петро Андрющенко.

Поїзд експлуатуватимуть на ділянці Волноваха-Мелітополь. До його складу включили окрему секцію з апаратурою для протидії безпілотникам. Були додатково укріплені кабіна машиністів і паливні баки. Ходова частина локомотива була прикрита листами з металу.

За словами Андрющенка, такий захист дійсно може ускладнити ураження потягу, проте він не дає стовідсоткового захисту, адже росіяни не провели відповідної модернізації цистерн та вагонів.

Бронепоїзди в російсько-українській війні

Для вторгнення в Україну російська армія приготувала одразу декілька бронепоїздів, які навіть стали "героями" пропагандистських сюжетів.

На практиці це виявилися звичайні "раритети", від яких відчутно тягнуло чапаєвщиною. Раніше стало відомо, що у тимчасово окупованому Мелітополі Україна підірвала один з російських бронепоїздів.

Навіть в умовах засилля дронів росіяни не відмовляються від бронепоїздів, намагаючись пристосувати їх до умов сучасної війни. За даними порталу Defense Express, вони планують модернізувати бронепоїзди за допомогою так званого технічного зору. Ідеться про камери зі штучним інтелектом, які дозволять швидше виявляти українські дрони.

