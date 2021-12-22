Чоловіка відправили за ґрати за 2,5 роки.

У Волгоградській області (РФ) суд відправив за ґрати 40-річного чоловіка, який підпалив свою подругу, прийнявши її за відьму.

Про це пише "Лента.ру".

Слідство встановило, що у травні 2021 року підсудний Андрій Атарщиков та його колишня співмешканка влаштували застілля у нього вдома. Під час розпивання алкоголю між ними стався конфлікт, жінка заявила, що не хоче продовжувати стосунки з екс-коханим.

Після цього Атарщиков вирішив, що його колишня співмешканка - відьма, адже в неї нібито світилися очі. Чоловік вирішив це перевірити.

Читайте такожУ РФ комунальники вийшли косити траву у -50°C (фото)Підсудний збігав у сарай за каністрою з бензином, облив екс-подругу та підпалив. Жінка миттю спалахнула. Наляканий чоловік почав загасив її, а потім обробив опіки маззю. Однак наступного дня стан жінки різко погіршився. Її ушпиталили з опіками голови, шиї, тіла та рук першого, другого та третього ступеня тяжкості.

Підсудного визнали винним за статтею 111 ("Умисне заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю, небезпечного для життя людини, вчинене з муками для потерпілого") КК РФ. Суд відправив його до в’язниці на 2,5 роки з урахуванням пом'якшувальних обставин, адже він відшкодував потерпілій матеріальні збитки та моральну шкоду в повному обсязі.

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