Слідчим росіянин заявив, що убитий "потребував термінового екзорцизму".

У Москві затримали 24-річного «мисливця на відьом» Микиту Воробйова з Петербурга, який вбив перехожого молотком, тому що той здався йому нечистою силою.

Читайте такожПотрібні були гроші на дозу: росіянин вбив свою дівчину в її день народженняПро це пише Telegram-канал Mash.

«Микита Воробйов прогулювався вночі біля будинку на вулиці Довженка, побачив чоловіка, який чимось привернув його увагу. Привернув настільки, що Микита спочатку почав бити його ногами, а коли повалив на землю, добив молотком», - йдеться в повідомленні.

Слідчим хлопець заявив, що перехожий був «дуже схожий на відьму» та «потребував термінового екзорцизму».

Як пише Telegram-канал LifeShot, хлопець наніс перехожому близько 10 ударів молотком, жертва померла на місці: «Після цього нападник зайшов у під'їзд будинку неподалік від місця вбивства. Там його і затримали. Хлопець повідомив, що полював на нечисту силу. Зараз він досі трохи не в собі».

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Автор: Катерина Шварц