У Новій Москві росіянка ледь не заморозила власних дітей через сварку з чоловіком.
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Зазначається, що 33-річна Наталія Вазіна в 15-градусний мороз вивезла трьох дітей в район лісосмуги, роздяглася сама, роздягла дітей та повела їх у бік дерев:
«Заморозивши себе, а також 10-річного Георгія, однорічну Марфу та 2-річного Лазаря, Наталя вирішила помститися чоловікові після сварки».
Від вірної смерті всіх чотирьох врятував уважний молодий чоловік, який гуляв з собакою неподалік. Побачивши цю картину, він подзвонив в поліцію.
Зараз діти перебувають у лікарні. Лікарі стабілізували температуру тіл малюків та надали всю необхідну допомогу. На лікарняному ліжку й їхня мати, у неї обмороження стоп.
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