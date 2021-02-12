Від вірної смерті їх врятував молодий чоловік, який гуляв з собакою неподалік.

У Новій Москві росіянка ледь не заморозила власних дітей через сварку з чоловіком.

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Зазначається, що 33-річна Наталія Вазіна в 15-градусний мороз вивезла трьох дітей в район лісосмуги, роздяглася сама, роздягла дітей та повела їх у бік дерев:

«Заморозивши себе, а також 10-річного Георгія, однорічну Марфу та 2-річного Лазаря, Наталя вирішила помститися чоловікові після сварки».

Від вірної смерті всіх чотирьох врятував уважний молодий чоловік, який гуляв з собакою неподалік. Побачивши цю картину, він подзвонив в поліцію.

Зараз діти перебувають у лікарні. Лікарі стабілізували температуру тіл малюків та надали всю необхідну допомогу. На лікарняному ліжку й їхня мати, у неї обмороження стоп.

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Автор: Катерина Шварц